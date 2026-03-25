Fonderie Pisano stop della Regione all' AIS | impianto a rischio chiusura

La Regione Campania ha comunicato il rifiuto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano, al termine di un procedimento che ha coinvolto valutazioni tecniche e giuridiche approfondite. La decisione potrebbe portare alla chiusura dell’impianto, che opera nel settore metallurgico. La notifica è stata ufficializzata dopo un’istruttoria lunga e complessa condotta dagli uffici regionali.

Determinante il lavoro dell’Assessorato all’Ambiente guidato dall’assessora Claudia Pecoraro e l’impegno dei dirigenti e degli uffici regionali, che hanno condotto un’istruttoria approfondita, evidenziando l’impossibilità di garantire il rispetto delle BAT e dei limiti emissivi previsti dalla normativa europea. “Con il decreto di rigetto dell’AIA compiamo un passo importante – dichiara l’assessora Claudia Pecoraro – non solo per affermare la centralità della salute e dell’ambiente, ma per dare concreta attuazione a un obbligo morale e giuridico. Dopo anni in cui non si è riusciti a individuare soluzioni realmente sostenibili, abbiamo il dovere di intervenire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fonderie Pisano, stop della Regione all'AIS: impianto a rischio chiusura Articoli correlati Fonderie Pisano, stop all'Autorizzazione Ambientale: preavviso di diniego dalla RegioneMancato adeguamento alle norme Ue e ai limiti sulle diossine: verso la chiusura dello stabilimento di Salerno. Fonderie Pisano, no all’Aia: industria verso la chiusuraLe Fonderie Pisano non possono più produrre nel sito di via De Greci e dovranno chiudere. Contenuti e approfondimenti su Fonderie Pisano Temi più discussi: Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento ArcelorMittal nell’avellinese; Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al Ministero; Rebus Fonderie Pisano al Ministero, due le soluzioni alternative; Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano. Fonderie Pisano, svolta dalla Regione Campania: rigettata l’AiaPalazzo Santa Lucia con un decreto arrivato in mattinata ha negato l’Autorizzazione Integrata Ambientale al gruppo imprenditoriale salernitano. Un annuncio che cambia radicalmente lo scenario da ... orticalab.it Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al MinisteroIn attesa del pronunciamento definitivo della Regione Campania sul rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento di Fratte delle Fonderie Pisano, gli ... ilmattino.it L'Asi di Salerno non dispone di terreni idonei per la delocalizzazione delle Fonderie Pisano: è questa la conclusione emersa dall'incontro di ieri, martedì 24 marzo | https://shorturl.at/i4C8Q - facebook.com facebook Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento #ArcelorMittal nell’avellinese. Di Elettra Melucci ildiariodellavoro.it/fonderie-pisan… x.com