VHF con AIS | come scegliere la tecnologia per la sicurezza in mare

Un ricevitore AIS riceve segnali di altri natanti, mentre un transponder trasmette e riceve dati. Per verificare la compatibilità tra il VHF e l'elettronica già presente a bordo, si controlla che i dispositivi siano compatibili con gli standard AIS e che possano comunicare sulla stessa frequenza. La scelta tra i due dispositivi dipende dalla funzione desiderata: ricezione o trasmissione dei dati di posizione.

Quale differenza tecnica distingue un ricevitore AIS da un transponder attivo? Come si verifica la compatibilità tra il VHF e l'elettronica esistente? Perché la sola ricezione passiva dei dati può limitare la sicurezza? Cosa garantisce la trasmissione della propria posizione durante un'emergenza??? In Breve Distinzione tecnica tra ricezione passiva e funzione transponder per visibilità attiva. Integrazione necessaria tramite protocolli NMEA 2000 o NMEA 0183 con chartplot . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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