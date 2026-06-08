Agrigento ha scelto il cambiamento | Carmina e Iacono leggono la vittoria di Sodano tra svolta politica e rinnovamento

Le parlamentari che hanno sostenuto il progetto del Campo Largo ad Agrigento hanno commentato la vittoria di Michele Sodano, sottolineando un cambiamento nella politica locale. La vittoria viene interpretata come una svolta e un segnale di rinnovamento per la città. Non sono stati forniti dettagli sui risultati elettorali o sui dati di voto specifici. Le dichiarazioni sono state rilasciate immediatamente dopo la chiusura delle urne.

La lettura politica della vittoria di Michele Sodano arriva a caldo dalle parlamentari che hanno sostenuto il progetto del Campo Largo ad Agrigento. Per Ida Carmina e Giovanna Iacono il risultato del ballottaggio non rappresenta soltanto il cambio alla guida del Comune ma il segnale di una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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