Aeroporto di Agrigento Ida Carmina attacca | Basta passerelle elettorali Schifani ha già smentito Salvini
Nelle ultime ore, si sono intensificate le tensioni sul progetto dell’aeroporto di Agrigento. La deputata del Movimento 5 Stelle proveniente dalla stessa città ha dichiarato che si tratta di passerelle elettorali e ha ricordato che il presidente del Senato ha già smentito le affermazioni del ministro sui finanziamenti. Contestualmente, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La questione coinvolge anche la Regione, che si trova al centro di queste accuse.
Nuovo scontro politico sul progetto dell’aeroporto di Agrigento. La deputata agrigentina del Movimento 5 Stelle Ida Carmina annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini accusando il Governo e la Regione di utilizzare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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