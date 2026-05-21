Aeroporto di Agrigento Ida Carmina attacca | Basta passerelle elettorali Schifani ha già smentito Salvini

Nelle ultime ore, si sono intensificate le tensioni sul progetto dell’aeroporto di Agrigento. La deputata del Movimento 5 Stelle proveniente dalla stessa città ha dichiarato che si tratta di passerelle elettorali e ha ricordato che il presidente del Senato ha già smentito le affermazioni del ministro sui finanziamenti. Contestualmente, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La questione coinvolge anche la Regione, che si trova al centro di queste accuse.

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