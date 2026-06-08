Agliè Voci in Armonia | esibizione del Coro Alladium del Coro Sesta Eccedente
Il 27 giugno alle 21, nella chiesa di Santa Marta in via Marconi ad Agliè, si svolgerà l’esibizione del Coro Alladium del Coro Sesta Eccedente. L’evento, intitolato “Voci in Armonia” edizione 2026, è dedicato alla musica corale e coinvolge cori di vari territori. L’appuntamento si inserisce in un’iniziativa che promuove la collaborazione e gli scambi tra gruppi vocali. La serata si concentra sull’aspetto artistico e sulla condivisione tra i partecipanti.
Il 27 giugno, alle 21, ad Agliè, nella chiesa di Santa Marta in via Marconi, il Coro Alladium propone l’edizione 2026 di “Voci in Armonia”: un appuntamento canoro da non perdere dedicato alla coralità, all’amicizia e agli scambi tra cori di diversi territori. Per questa edizione, dopo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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