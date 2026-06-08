Agliè Voci in Armonia | esibizione del Coro Alladium del Coro Sesta Eccedente

Notizia in breve

Il 27 giugno alle 21, nella chiesa di Santa Marta in via Marconi ad Agliè, si svolgerà l’esibizione del Coro Alladium del Coro Sesta Eccedente. L’evento, intitolato “Voci in Armonia” edizione 2026, è dedicato alla musica corale e coinvolge cori di vari territori. L’appuntamento si inserisce in un’iniziativa che promuove la collaborazione e gli scambi tra gruppi vocali. La serata si concentra sull’aspetto artistico e sulla condivisione tra i partecipanti.