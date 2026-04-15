Presentazione del libro ' Voci fuori dal coro'

Da cataniatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026, alle 18.30, si terrà in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia) la presentazione del libro intitolato

Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 18.30, appuntamento in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia) per la presentazione del libro di Anita Fabiani dal titolo 'Voci fuori dal coro'. Ingresso libero. Presenta Maria Soler Sola, ispanista e docente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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