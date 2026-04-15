Presentazione del libro ' Voci fuori dal coro'
Sabato 18 aprile 2026, alle 18.30, si terrà in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia) la presentazione del libro intitolato
Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 18.30, appuntamento in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia) per la presentazione del libro di Anita Fabiani dal titolo 'Voci fuori dal coro'. Ingresso libero. Presenta Maria Soler Sola, ispanista e docente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Pepe Escobar e la tempesta che travolgerà il sistema, con Lamberto Rimondini e Stefano Delacroix
Notizie correlate
Fuori dal coro, "sono io quello del video del poliziotto...": confessione agghiaccianteVideo esclusivo di “ Fuori dal Coro ”, trasmissione di approfondimento e d’attualità di Rete4, condotta da Mario Giordano.
Le telecamere di ‘Fuori dal Coro’ a Benevento: riflettori sulle criticità del San PioLe telecamere di ‘Fuori dal coro’ accendono i riflettori sull’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: A ROMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DIETRO IL SIPARIO DELL'ALZHEIMER: UN CORO DI VOCI; Voci fuori dal coro; Voci e scatti di Lomax dalla Puglia degli anni ’50; Pente raide.
La Provincia dei pratesi: in tanti alla presentazione del libro di Gianni Rossi che ripercorre i primi trent’anni di storia dell’entePRATO - Una sala gremita e partecipe ha fatto da cornice questa mattina, al Teatro del Convitto Nazionale Cicognini, alla presentazione del libro La ... piananotizie.it
Sulmona: oggi la presentazione del libro Oceani allo specchio. Voci in dialogo dalle diasporeSulmona, 2 aprile– Parteciperà anche _Pap Kouma_, autore del noto romanzo-reportage Io venditore di elefanti, alla presentazione del libro _Oceani allo specchio. Voci in dialogo dalle diaspore che s ... corrierepeligno.it
Potenza :Disabilità, conferenza stampa per la presentazione del progetto RIUSCIRE Finalizzato al miglioramento della qualità della vita attraverso la valorizzazione del tempo libero, lo sviluppo dei potenziali umani e l’esplorazione di una pluralità di lingu - facebook.com facebook
Quartu, all'ex Convento la presentazione del libro di Italo Siddu su Patrick Pearse x.com