Sessanta voci un unico coro | il coro di via Regnoli arriva sul palco dell’ex cinema Mazzini

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coro di via Giorgio Regnoli si prepara a salire sul palco dell’ex cinema Mazzini di Forlì per un concerto che si terrà domenica 17 maggio alle 21. Dopo mesi di prove e incontri, sessanta voci diverse si uniranno in un’unica esibizione aperta al pubblico. L’evento si svolgerà in corso della Repubblica 88 e rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra i partecipanti.

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Dopo mesi di prove, incontri e lavoro condiviso, domenica 17 maggio alle 21 il Coro di Via Giorgio Regnoli si esibirà in un concerto aperto alla città all’ex cinema Mazzini di Forlì, in corso della Repubblica 88. Il concerto conclude il secondo laboratorio corale promosso dall’associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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