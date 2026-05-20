L' arresto della Flotilla l' ira di Daniele Silvetti | Condanna senza se e senza ma Non esistono distinguo

Il sindaco di Ancona ha espresso la sua condanna netta per l’arresto di alcuni militanti appartenenti alla Global Sumud Flotilla, inclusi tre cittadini della città. L’accaduto ha suscitato reazioni ferme, senza possibilità di interpretazioni alternative, e il primo cittadino ha chiarito che non ci saranno distinguo nel giudizio. La vicenda riguarda un'operazione condotta dalle autorità di uno stato estero, che ha portato all’arresto di persone coinvolte in un'attività internazionale.

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