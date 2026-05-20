L' arresto della Flotilla l' ira di Daniele Silvetti | Condanna senza se e senza ma Non esistono distinguo
Il sindaco di Ancona ha espresso la sua condanna netta per l’arresto di alcuni militanti appartenenti alla Global Sumud Flotilla, inclusi tre cittadini della città. L’accaduto ha suscitato reazioni ferme, senza possibilità di interpretazioni alternative, e il primo cittadino ha chiarito che non ci saranno distinguo nel giudizio. La vicenda riguarda un'operazione condotta dalle autorità di uno stato estero, che ha portato all’arresto di persone coinvolte in un'attività internazionale.
ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti condanna «senza se e senza ma» l’arresto, da parte di Israele, dei militanti della Global Sumud Flotilla, tra cui figurano anche tre anconetani: Marco Montenovi, Vittorio Sergi, Maurizio Menghini e annuncia che nella città di Ancona non sono al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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