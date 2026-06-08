Aggressione finisce nel sangue su viale Trento uomo ferito nella notte | FOTO

Notizia in breve

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno, un uomo è rimasto ferito durante un episodio di aggressione a viale Trento, a Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno all’1. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per l’uomo coinvolto. La polizia sta indagando sul caso.