Aggressione finisce nel sangue su viale Trento uomo ferito nella notte | FOTO
Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno, un uomo è rimasto ferito durante un episodio di aggressione a viale Trento, a Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno all’1. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per l’uomo coinvolto. La polizia sta indagando sul caso.
Aggressione sfocia nel sangue a viale Trento a Viterbo. È successo intorno all'1 della notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante dopo aver visto riverso su una panchina un uomo che perdeva sangue.Uomo feritoImmediato l'intervento della polizia, sia con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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