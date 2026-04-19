Aggressione nella notte a Guido Monaco un ferito

Nella notte si è verificata un'aggressione nella zona di piazza Guido Monaco, che ha portato al ferimento di una persona. Quattro giovani, tutti poco più che ventenni, sono rimasti coinvolti nell'incidente. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le prime indagini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni dell'episodio.

Un altro episodio di violenza si è verificato questa notte nella zona di piazza Guido Monaco. Quattro i giovani, poco più che ventenni che sarebbero rimasti coinvolti. Sono poche le informazioni che trapelano. Il fatto sarebbe avvenuto a notte inoltrata, intorno alle 3. Dopo l'aggressione sul.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Aggressione nella notte: due feriti portati in ospedaleMomenti di tensione nella notte a Rapallo, dove due persone sono rimaste ferite in seguito a un’aggressione. Turate, aggressione nella notte: 30enne portato in ospedaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Approfondimenti e contenuti Aggressione nella notte a Pietrasanta, due persone trasportate in ospedalePietrasanta, 25 dicembre 2025 – Aggressione nella notte di Natale a Pietrasanta. Ancora da chiarire i contorni di una vicenda che si è consumata proprio il 24 notte, turbando la festività nella ... lanazione.it Aggressione nella notte a Pietrasanta, 2 feriti di cui uno in codice rossoLa polizia indaga sull'aggressione ai danni di due uomini avvenuta questa notte intorno alle una a Pietrasanta (Lucca). I due, di origine italiana, sono stati trasportati al pronto soccorso ... ansa.it