Angri lite tra coniugi finisce nel sangue | uomo ferito gravemente alle parti intime

A Angri, una lite tra coniugi si è conclusa con un'aggressione violenta che ha coinvolto un uomo, rimasto ferito gravemente alle parti intime. La scena è stata trovata in una pozza di sangue, e ora sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause del diverbio o sulle eventuali conseguenze legali.

Trovato in una pozza di sangue: si indaga su una violenza domestica dopo una lite familiare. L’ aggressione ad Angri dopo una lite tra coniugi ha portato un uomo in condizioni critiche in ospedale. È successo nel pomeriggio, quando la vittima è stata trovata in una pozza di sangue con gravi ferite alle parti intime. Un caso che ha subito fatto emergere dubbi sulla dinamica. In un primo momento si era pensato a una rissa tra connazionali, ma le indagini hanno rapidamente cambiato direzione. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un contesto familiare. L’ aggressione ad Angri dopo una lite tra coniugi ha portato un uomo in condizioni critiche in ospedale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Angri, lite tra coniugi finisce nel sangue: uomo ferito gravemente alle parti intime Notizie correlate Leggi anche: Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello Leggi anche: Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo