Infermiera ferita al pronto soccorso del Cervello la solidarietà della Cisl

Un’infermiera è rimasta ferita nel pronto soccorso di un ospedale. La Cisl ha espresso solidarietà nei suoi confronti. Il personale sanitario si trova frequentemente ad affrontare situazioni difficili e un carico di lavoro elevato. La notizia riguarda un episodio specifico avvenuto in un reparto di emergenza, senza ulteriori dettagli su modalità o conseguenze dell’incidente.

“Esprimiamo la nostra solidarietà all’infermiera ferita al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Per l’ennesima volta il personale sanitario si è trovato nella condizione di dover gestire una situazione complessa, insieme al carico di lavoro estenuante che grava sui lavoratori ogni giorno, nei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! MINERVA SALUTE passa dal BSMT!

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