Durante la puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha interrotto la trasmissione per dedicare un messaggio alla sorella Adelaide. Nel corso della trasmissione, il conduttore ha rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia, sorprendendo i presenti con questa dedica improvvisa. La scena è stata accompagnata da un sorriso e da un gesto spontaneo, attirando l’attenzione dei telespettatori.

Nella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico un divertente fuori programma, facendo gli auguri a sua sorella Adelaide. Mentre per la concorrente Gabriella la partita precipita da un momento all’altro. Affari Tuoi, Gabriella dalla Sicilia sbaglia tutto. A giocare nella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Gabriella dalla Sicilia. La concorrente, originaria di Messina, ha svelato a Stefano De Martino di essere mamma due bambine e ha scelto di farsi accompagnare in trasmissione da Rosy, sua sorella. La puntata, come di consueto, è iniziata da Herbert Ballerina che ha preso in mano la situazione, svelando una delle sue particolarissime invenzioni e facendo ridere tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende: la dedica alla sorella Adelaide durante la partita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Affari Tuoi, Stefano De Martino torna sulla pista da ballo: un fantastico duetto con Martina.

Notizie e thread social correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino “brucia” la battuta a Herbert. Partita disastrosaMartedì 19 maggio, nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno partecipato a una puntata insieme a Laura da Firenze.

Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: “Partita difficile”. Poi la svolta inaspettataNella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 14 aprile 2026, è salito sul palco un concorrente proveniente dal Piemonte, accompagnato dal suo fidanzato.

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino tra gossip e corna: Non mi stai seguendo. E Martina Miliddi diventa suora; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 06/06/2026 - Video; Affari Tuoi 4 giugno, il Presidente a De Martino: La Regione fortunata è Pescara, la risata è incontenibile.

Herbert Ballerina conquista il pubblico di Affari Tuoi e racconta il rapporto con #StefanoDeMartino, che descrive come un conduttore disponibile e sempre aperto al confronto dietro le quinte. x.com

Affari Tuoi: quanto hanno vinto nella puntata del primo giugno? reddit

Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende: la dedica alla sorella Adelaide durante la partitaNella puntata dell’8 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico un divertente fuori programma, facendo gli auguri a sua sorella Adelaide. Mentre per la concorrente Gabriella la ... dilei.it

Affari Tuoi, De Martino si lascia andare a una dedica speciale. Ma poco dopo arriva il colpo più duro di sempreCosa è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi? I momenti salienti della gara dell'8 giugno 2026 e quanto ha vinto la concorrente scelta ... libero.it