Affari Tuoi Stefano De Martino brucia la battuta a Herbert Partita disastrosa

Martedì 19 maggio, nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno partecipato a una puntata insieme a Laura da Firenze. Durante il gioco, Stefano De Martino ha pronunciato una battuta rivolta a Herbert Ballerina, che non è stata accolta favorevolmente. La partita si è conclusa con un risultato considerato disastroso, con diverse difficoltà durante le fasi di gioco. La trasmissione ha mostrato momenti di tensione tra i partecipanti.

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