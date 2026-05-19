Affari Tuoi Stefano De Martino brucia la battuta a Herbert Partita disastrosa
Martedì 19 maggio, nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno partecipato a una puntata insieme a Laura da Firenze. Durante il gioco, Stefano De Martino ha pronunciato una battuta rivolta a Herbert Ballerina, che non è stata accolta favorevolmente. La partita si è conclusa con un risultato considerato disastroso, con diverse difficoltà durante le fasi di gioco. La trasmissione ha mostrato momenti di tensione tra i partecipanti.
Martedì 19 maggio Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno riaperto lo studio di Affari Tuoi per giocare insieme a Laura da Firenze. Una puntata che non ha lasciato spazio a sconti: fin dal principio, la concorrente non è riuscita a vincere fortuna, complice anche la grande emozione. Una partita difficile condotta da un dispiaciutissimo De Martino. Stefano De Martino “brucia” la battuta a Herbert Ballerina. Nel corso delle puntate di Affari Tuoi, Herbert Ballerina è diventato una presenza fissa accanto a Stefano De Martino. I loro siparietti nascono spesso in maniera spontanea e finiscono per alleggerire il ritmo della partita, trasformandosi ormai in uno degli elementi più riconoscibili del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it
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