Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 14 aprile 2026, è salito sul palco un concorrente proveniente dal Piemonte, accompagnato dal suo fidanzato. Durante la trasmissione, il concorrente ha affrontato una partita definita difficile, ma successivamente si è verificata una svolta inaspettata. La puntata si è concentrata sulla caccia ai pacchi rossi, coinvolgendo anche i presenti in studio e portando alla luce la storia personale di una coppia.

Nuova emozionante puntata di Affari Tuoi, all’insegna della caccia ai pacchi rossi: a giocare nella puntata del 14 aprile 2026 è stata Sara dal Piemonte, in studio con il fidanzato Daniele, che ha commosso tutti con la sua storia su come si sono conosciuti. A condurre il gioco, come sempre, Stefano De Martino, con la sua ormai fidatissima spalla, Herbert Ballerina. Cos’è successo nella puntata del 14 aprile 2026 di Affari Tuoi. Sara è stata la protagonista della puntata del 14 aprile 2026 di Affari Tuoi: la concorrente ha trovato molti pacchi rossi all’inizio, e ha fallito persino Stefano De Martino con il suo mantra del “pacco blu”, perché nel 16 dell’Umbria c’erano ben 300.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: “Partita difficile”. Poi la svolta inaspettata

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