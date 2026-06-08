Affari Tuoi il dottore si svela | chi è davvero Pasquale Romano

Un medico è stato identificato come la persona dietro le quinte di uno dei programmi televisivi più seguiti. Si tratta di un uomo che, attraverso un telefono, controlla le dinamiche dello show. La sua identità è stata rivelata nel corso di un'inchiesta, che ha portato alla luce il suo ruolo nascosto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sua identità o sulle sue funzioni specifiche all’interno del programma.

Chi è davvero l’uomo che da dietro un telefono muove i fili di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana? Pasquale Romano, il celebre “dottore” di Affari Tuoi, si racconta in una lunga intervista-gioco su Tv Sorrisi e Canzoni, stavolta nei panni del concorrente: 20 domande numerate, una per ogni pacco, per scoprire retroscena, strategie e qualche curiosità inaspettata su uno dei personaggi più enigmatici del piccolo schermo. Chi è Pasquale Romano, oltre il telefono. Sessant’anni, originario di Ottaviano e cresciuto a Saviano, in provincia di Napoli, Romano vive oggi a Roma ma sogna di trasferirsi a Stromboli, un dettaglio che racconta molto del suo carattere. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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