Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, il protagonista Paolo ha evitato un risultato negativo, interrompendo una serie di sfide che lo avevano messo in difficoltà. Durante il gioco, un incontro casuale e il racconto di una famiglia sono stati al centro dell’attenzione, mentre Paolo ha superato l’avversario chiamato il Dottore, arrivando così alla conclusione del programma senza perdere.

L’Emilia Romagna si è presa la scena nella puntata del 5 maggio di Affari Tuoi. A rappresentarla, un uomo con lo sguardo pieno di determinazione e il cuore ancorato agli affetti: Paolo, padre di famiglia e futuro marito. Al suo fianco, passo dopo passo, Linda, la donna che presto diventerà sua moglie. Insieme hanno vissuto una partita che sembrava una vera montagna russa, fatta di slanci, frenate improvvise e decisioni capaci di cambiare il corso degli eventi. Paolo arriva da Riolo Terme, un angolo della provincia di Ravenna dove le passioni hanno il rombo dei motori. Lavora nella vendita di ricambi auto e coltiva da sempre un amore profondo per le moto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, finale con sollievo per Paolo che si ferma ad un passo dal precipizio e batte il Dottore

The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman

Notizie correlate

Leggi anche: Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore, accetta l’ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescato

Simone ad Affari Tuoi cambia pacco sul finale ma il Dottore lo inganna: torna a casa con l’ultima offertaSimone dalla Valle d'Aosta ad Affari Tuoi porta avanti una partita non troppo fortunata.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: Come ti permetti. Poi il (doppio) disastro finale; Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert non si presenta; Affari Tuoi, Diego scommette in diretta con De Martino e perde...ma poteva andargli peggio.

Affari Tuoi, il finale da brivido di Paolo con Gennarino e il pacco nero: lui non rischia e accetta 22mila euroNella puntata di Affari Tuoi di martedì 5 maggio, la partita di Paolo dall'Emilia Romagna insieme alla compagna Linda ... fanpage.it

Affari Tuoi, Martina Miliddi protagonista: il finale di puntata più dolce di sempre con Stefano De MartinoLa partita di Paolo e Linda ad Affari Tuoi e la richiesta finale a Stefano De Martino e Martina Miliddi: cosa è successo stasera 5 maggio 2026 ... libero.it

Un finale sospeso fino all’ultimo, tra tensione e indecisione, nella partita di Paolo ad Affari Tuoi. Arrivato al momento decisivo con Gennarino da una parte e il pacco nero dall’altra, sceglie di non rischiare e accetta l’offerta da 22mila euro del Dottore, dopo una - facebook.com facebook