Nell'ambito della All Elite Wrestling, alcuni wrestler che sono scomparsi dai riflettori potrebbero tornare a sorpresa. È comune nel roster della promotion che alcuni atleti appaiano per poi rimanere inattivi per lunghi periodi, mentre altri continuano a muoversi tra diverse storyline. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a un ritorno imminente di un wrestler specifico, ma si parla di possibili apparizioni inattese nel prossimo futuro.

Nel vasto roster della All Elite Wrestling capita molto spesso di assistere a movimenti di atleti, tra wrestler che vanno e vengono, così come capita altrettanto spesso di vedere dei wrestler apparire sui nostri schermi per poi restare fermi per periodi molto lunghi. Generalmente ciò non promette nulla di buono, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di un segnale abbastanza inequivocabile del futuro addio di un wrestler, che viene inesorabilmente parcheggiato in attesa della scadenza del suo contratto. In questo contesto abbastanza comune per la AEW ma non solo, giunge come una sorta di fulmine a ciel sereno il report di Fightful Select che fornisce un tanto desiderato aggiornamento su un atleta molto seguito dai fan, ma che non appare sugli schermi della federazione da tantissimo tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Possibile un ritorno inatteso?

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