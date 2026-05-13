UeD anticipazioni | la scelta di Ciro tra sorprese e reazioni un ritorno inatteso

Nella registrazione del 12 maggio 2026 di Uomini e Donne, si è assistito alla scelta di Ciro Solimeno. L'evento ha suscitato molte attese tra i fan, e la puntata è stata caratterizzata da reazioni e sorprese tra i partecipanti. La registrazione ha segnato un momento importante per il percorso del tronista, con un ritorno inatteso che ha coinvolto i presenti.

La registrazione del 12 maggio 2026 di Uomini e Donne era la più attesa degli ultimi tempi, in quanto era quella destinata ad includere la scelta di Ciro Solimeno, e così è stato. Il tronista ha portato a termine il suo percorso dando luogo ad una scelta inaspettata. Al Trono Over, invece, c’è stato il ritorno di un cavaliere molto discusso, ovvero. Marco Troiani, l’ex di Cinzia Paolini, e non sono mancati i confronti concitati. La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: emozioni e reazioni. Le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano che Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi, lasciando tutti spiazzati. Alla luce delle ultime dinamiche, infatti, la favorita era Martina Calabrò ma, a quanto pare, questo non era il volere del tronista.🔗 Leggi su Tutto.tv

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