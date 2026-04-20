Il presidente di Confcommercio ha annunciato di aver deciso di non candidarsi alla carica di sindaco, spiegando che il suo impegno sarà concentrato esclusivamente nelle attività dell’associazione. La decisione è arrivata dopo che il suo nome era stato associato a possibili candidature politiche, ma lui ha precisato di voler continuare il suo lavoro nel settore del commercio. Al momento, non sono state indicate altre candidature ufficiali per la prossima tornata amministrativa.

Zanzini fa un passo indietro. Dopo che il nome del presidente di Confcommercio era circolato nelle riunioni del centrodestra come alternativa civica a un più quotato nome politico da proporre come candidato sindaco alle prossime comunali, è lo stesso numero uno dell’associazione di categoria a sfilarsi dalla bagarre. "Ringrazio per l’attenzione e la considerazione che mi vengono attribuite – ha commentato Giammaria Zanzini – e che mi onorano sinceramente, ma desidero precisare in modo chiaro e sereno di non essere interessato ad alcuna candidatura politica. Il nostro territorio oggi è chiamato ad affrontare numerose sfide, dal rilancio del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanzini fuori dalla corsa a sindaco: "L’impegno è in Confcommercio"

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