Zanzini Confcommercio | Il nuovo Decreto lavoro va nella direzione giusta per occupazione e legalità

Il nuovo Decreto lavoro approvato dal governo è stato accolto con commenti positivi da parte di un rappresentante di Confcommercio. Secondo quanto dichiarato, l'intervento prevede risorse di circa un miliardo di euro destinate a sostenere l’occupazione. La misura viene considerata un intervento strutturato che punta a rafforzare il mercato del lavoro e a promuovere la legalità.

“Valutiamo positivamente il nuovo Decreto lavoro approvato dal governo, che rappresenta un intervento strutturato e con risorse rilevanti, quasi un miliardo di euro, a sostegno dell’occupazione. In linea con quanto sottolineato dal presidente nazionale Carlo Sangalli - dice il presidente di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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