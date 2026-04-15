Acquistano biglietti aerei low cost solo per rubare al duty free | tre arresti all’aeroporto di Pisa

Tre cittadini rumeni tra i 30 e i 40 anni sono stati arrestati all’aeroporto di Pisa mentre tentavano di mettere in atto un furto all’interno dell’area partenze. Secondo quanto ricostruito, avevano acquistato biglietti aerei low cost con l’obiettivo di entrare nel duty free e rubare merce. Le forze dell’ordine sono intervenute in flagranza di reato, impedendo che portassero a termine il tentativo di furto.

PISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini rumeni, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, responsabili di una serie di furti aggravati all’interno dell’area partenze dello scalo aeroportuale Galileo Galilei. L’operazione è scattata a seguito di un primo colpo messo a segno nei giorni precedenti, che aveva causato a un’attività commerciale del sedime aeroportuale la perdita di profumi di lusso per un valore superiore ai 4800 euro. I militari del gruppo di Pisa, analizzando i filmati delle telecamere e monitorando le liste dei passeggeri, sono riusciti a ricostruire il particolare modus operandi della banda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Acquistano biglietti aerei low cost solo per rubare al duty free: tre arresti all’aeroporto di Pisa Addio voli low cost: la guerra in Medio Oriente fa esplodere i prezzi dei biglietti aereiE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... Temi più discussi: Voli low cost per mete esotiche: prezzi in calo fino al -28%; Biglietto aereo già pagato, ma chiedono il sovrapprezzo carburante: il caso Volotea; Voli già prenotati per l'estate, come difendersi dai rischi di cancellazione?; Le migliori VPN da usare per risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei, sì anche adesso. Voli low cost e supplemento per il carburante: il caso Volotea divide i passeggeriIn questo scenario si inserisce la nuova politica di Volotea, denominata Fair Travel Promise . Si tratta di un meccanismo che consente alla compagnia di non includere completamente il costo del ... blitzquotidiano.it Volotea introduce sovrapprezzo carburante sui voli low cost e scatena nuove polemiche tra i passeggeriVolotea introduce sovrapprezzo carburante variabile: cosa cambia per i passeggeri Alcuni passeggeri di Volotea, compagnia aerea low cost con forte pre ... assodigitale.it IMPORTANTE I biglietti per l’evento Harry Potter si acquistano esclusivamente online sul sito ufficiale del Parco Avventura Fregene. Assicurati il tuo posto prima che vadano esauriti. Prenota ora e preparati a vivere la magia Parco Avventura Frege - facebook.com facebook