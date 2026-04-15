Furti di profumi al duty free dell’aeroporto di Pisa | arrestati con 4.500 euro di articoli

Due persone sono state arrestate all’aeroporto di Pisa con circa 4.500 euro di profumi rubati al duty free. Secondo quanto riferito, i soggetti si introducevano nell’area partenze con biglietti low cost e tentavano di sottrarre merce senza partire, poi uscivano senza imbarcarsi. Gli agenti hanno intercettato e fermato i sospetti prima che lasciassero l’aeroporto con la refurtiva.

Pisa, 15 aprile 2026 – Entravano nell’area partenze con biglietti low cost per rubare e uscire senza imbarcarsi. Per questo, tre cittadini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai finanzieri del Comando provinciale di Pisa per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale dell’area partenze dell’aeroporto “Galileo Galilei”. La razzia. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli di vigilanza doganale nello scalo pisano, dopo un furto avvenuto nei giorni precedenti che aveva provocato un danno economico superiore ai 4.800 euro a un negozio di profumeria, con la sottrazione di numerosi prodotti di marchi di lusso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti di profumi al duty free dell’aeroporto di Pisa: arrestati con 4.500 euro di articoli Acquistano biglietti aerei low cost solo per rubare al duty free: tre arresti all’aeroporto di PisaPISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini rumeni, di età compresa tra i 30 e i 40 anni,... Leggi anche: Rubano profumi per 4.500 euro: due arrestati Temi più discussi: Furti di profumi costosi, cinque denunce nel Burgraviato; Merano, il caso dei furti di profumi in serie: individuati cinque responsabili; I profumi vanno a ruba: raffica di furti, i carabinieri incastrano 5 responsabili; SCIA DI FURTI DI PROFUMI NEL BURGRAVIATO: CINQUE DENUNCE. Furti al duty free dell’aeroporto di Pisa: arrestati tre uomini, sequestrati profumi di lussoTre arresti all’aeroporto di Pisa per furti al duty free: sequestrati profumi di lusso per migliaia di euro. Indagini in corso ... gonews.it Furti di profumi costosi, cinque denunce nel BurgraviatoIl fenomeno è in crescita, segnalano i carabinieri di Merano, che sono riusciti a risalire a ladri grazie al controllo delle immagini video ... rainews.it FURTI SENZA FRENI A SAVIANO: SMONTANO UNA RINGHIERA DI PROTEZIONE IN PIENO GIORNO. BORRELLI: “CRIMINALITA’ FUORI CONTROLLO, SERVONO PATTUGLIAMENTI E VIDEOSORVEGLIANZA” Un episodio di gravità inaudita è stato docum - facebook.com facebook Autotrasportatori sempre più in affanno per il caro gasolio. Iniziano anche i furti di carburante dai tir. #IoSeguoTgr x.com