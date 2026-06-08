Adriano Panatta non ha dubbi | Zverev è più strutturato Cobolli in due anni sarà pronto per puntare ai grandi tornei

Da oasport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Adriano Panatta ha commentato che Zverev ha una struttura fisica più solida rispetto a Cobolli, il quale, secondo lui, in due anni sarà pronto per competere ai livelli più alti nei tornei principali. Dopo aver vinto il suo titolo a Parigi nel 1976, Panatta è tornato sul campo centrale del Roland Garros per consegnare il premio al vincitore dell'edizione 2026. La sua presenza si è concentrata sull’analisi delle caratteristiche dei giocatori e sulla prospettiva di crescita di Cobolli nel circuito professionistico.

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Cinquant’anni dopo il suo leggendario trionfo parigino del 1976, Adriano Panatta è tornato sul campo centrale del Roland Garros per premiare il vincitore dell’Open di Francia 2026. Purtroppo per i colori azzurri è stato il tedesco Alexander Zverev a conquistare il titolo, battendo in cinque set Flavio Cobolli per 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 e vincendo finalmente il suo primo Major in carriera. “ Io ero convinto, alla fine del quarto set, che Cobolli avrebbe vinto il quinto. Quando li vedi da cinque o sei metri di distanza ti rendi davvero conto di tante cose. Per me non poteva più perderla. Zverev aveva un problema al ginocchio, già evidente da tre o quattro game prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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