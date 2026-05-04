Adriano Panatta senza mezzi termini | Sinner è un extraterrestre Zverev ha gli incubi quando lo affronta

Adriano Panatta, durante la trasmissione della Rai, ha commentato il livello di Jannik Sinner dicendo che è come un extraterrestre, mentre ha affermato che Sascha Zverev ha incubi quando affronta il giovane tennista. Le sue parole si sono concentrate sul confronto tra i due giocatori e sulla particolare abilità di Sinner in campo. Panatta aveva già espresso giudizi simili in precedenza, confermando le sue opinioni durante la trasmissione.

Dagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta non può fare altro che confermare quanto già detto in precedenza sul conto di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha dominato la finale del Masters1000 di Madrid, impartendo una dura lezione al tedesco Alexander Zverev. Lo score di 6-1 6-2, in 57 minuti di gioco, la dice lunga sull’andamento del confronto. “ Ha vinto l’ottavo Masters1000 gli manca solo Roma. Io credo che Zverev abbia gli incubi solo a pensare a Sinner, non riesce proprio a esprimersi. Meno di un’ora è durata la finale a Madrid. Quando affitti il campo, paghi un’ora, qui abbiamo fatto prima. “, l’analisi con ironia di Panatta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affronta” Notizie correlate Jannik Sinner, Adriano Panatta spiana gli spagnoli: "Chi lo dice? Straparlate"L’uscita anticipata di Sinner agli Open del Qatar ed il contemporaneo successo di Alcaraz allungano la forbice tra primo e secondo posto e c’è già... Adriano Panatta: “Sinner ha battuto Alcaraz per un motivo a Montecarlo, ma lo spagnolo può avere un vantaggio”Presente a Montecarlo per gustarsi dal vivo la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Adriano Panatta ha poi valutato negli studi della DS, in... Contenuti di approfondimento Adriano Panatta senza mezzi termini: Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affrontaDagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta non può fare altro che confermare quanto già detto in precedenza sul conto di Jannik ... oasport.it Adriano Panatta analizza Sinner Cobolli e Alcaraz tra talento e imprevistiPanatta analizza Sinner, Alcaraz e la nuova era del tennis italiano Il tennis italiano vive una stagione storica e la voce di Adriano Panatta, campion ... assodigitale.it