Adriano Panatta ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Zverev, affermando che lo trova fastidioso e che si comporta come un bambino facendo capricci. La sua opinione si inserisce in un commento diretto, senza giri di parole, che non si concentra su aspetti tecnici ma sui comportamenti dell’atleta. Panatta, noto per la sua schiettezza, non ha esitato a condividere il suo punto di vista senza ricorrere a analisi approfondite o considerazioni più ampie.

Adriano Panatta, come suo solito, non ama analizzare il tennis ed i tennisti usando ampi giri di parole. Molto spesso, infatti, l’ex tennista romano non lesina critiche quando vuole punzecchiare qualcuno. Nelle ultime settimane uno dei suoi “bersagli” preferiti è diventato Alexander Zverev. Il tedesco, infatti, dopo aver perso a ripetizione contro Jannik Sinner, ha chiuso i suoi Internazionali di Roma contro Luciano Darderi in un match particolare con un 0-6 nel terzo parziale che non è andato giù al vincitore del Roland Garros 1976. Le sue parole nel podocast “La Telefonata” riportate da TennisWorldItalia: “Alexander Zverev? Mi ha stufato! Ho visto gli highlights del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta critica Zverev: “Mi ha stufato! Fa i capricci come i bambini…”

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