A Reggio Calabria, il voto torna nelle circoscrizioni il 24 e 25 maggio, per il rinnovo delle amministrazioni territoriali. La ripresa del sistema di voto nelle circoscrizioni prevede regole specifiche e mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella gestione dei quartieri. Questa scelta modifica le modalità di partecipazione elettorale e interessa le diverse zone della città. Le urne saranno aperte nelle giornate indicate per permettere ai residenti di esprimere il proprio voto.

? Cosa sapere Reggio Calabria vota il 24 e 25 maggio per il rinnovo delle circoscrizioni.. Il ripristino dei quartieri garantisce nuova gestione territoriale e partecipazione diretta ai cittadini.. Il 24 e il 25 maggio i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati alle urne per rinnovare il sindaco, il consiglio comunale e le rappresentanze delle circoscrizioni, che tornano a operare dopo anni di assenza. La decisione amministrativa torna a toccare la quotidianità dei quartieri. Con il ripristino delle circoscrizioni, il legame tra chi vive nelle zone periferiche o nei centri storici e l’amministrazione centrale si fa più stretto. Questi enti hanno il compito di raccogliere le segnalazioni dei residenti e i bisogni del territorio, portandoli direttamente in Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: torna il voto nelle circoscrizioni, ecco le regole

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