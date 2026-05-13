A Reggio Calabria sono state introdotte nuove regole per le elezioni nelle circoscrizioni, con particolare attenzione alle preferenze e alle modalità di voto. Tra le novità, ci sono indicazioni su come evitare che la preferenza per un secondo candidato venga annullata e sulle conseguenze di votare un presidente diverso da quello indicato nella lista. Le modifiche riguardano anche le procedure per la validità delle schede e le eventuali sanzioni in caso di errori.

? Punti chiave Come evitare che la preferenza per il secondo candidato venga annullata?. Cosa succede se si vota un presidente diverso dalla lista scelta?. Quali quartieri compongono le cinque nuove circoscrizioni di Reggio Calabria?. Perché il voto per il sindaco sarà separato da quello di quartiere?.? In Breve Voto per presidenti e consiglieri il 24 e 25 maggio 2026.. Regole impongono preferenze di sesso diverso per i candidati consiglieri.. Cinque circoscrizioni divise tra Reggio Centro, Est, Nord, Sud e Centro-Sud.. Voto per sindaco e circoscrizione gestiti con schede elettorali separate.. Il 24 e il 25 maggio 2026 i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale, ma la sfida elettorale riguarderà anche le cinque circoscrizioni cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: ecco le nuove regole per il voto nelle circoscrizioni

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