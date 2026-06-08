Il presidente del Napoli ha dichiarato che il club non è in vendita, mettendo fine a ogni trattativa con il consorzio americano interessato all'acquisto. Le trattative si sono concluse senza accordo e il club rimane di proprietà dell’attuale proprietà. Non ci sono ulteriori negoziati in corso e la società continuerà a operare sotto la stessa gestione.

Sembra chiudersi definitivamente la trattativa per la cessione del Napoli di Aurelio De Laurentiis al consorzio americano guidato da Rizzetta. “Il Napoli resta ad Aurelio De Laurentiis, nn c’è più dialogo con Rizzetta, la persona che era a capo del gruppo interessato. Aurelio De Laurentiis aperto alla possibilità di inserimento di investitori stranieri per quanto concerne le strutture, ma la SSC Napoli resterà fuori da questi discorsi. Il Napoli ci tiene a ribadirlo anche in maniera chiara in vista delle trattative di mercato”. Serie A, i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo. Multa alla Roma Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - ADL chiude ogni trattativa, la Ssc Napoli non è in vendita

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