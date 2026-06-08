ADL cerca un nuovo esterno | piace un tedesco ma deve anticipare la Roma!

Il Napoli sta cercando un nuovo esterno e ha messo gli occhi su un calciatore tedesco. Secondo le indiscrezioni, il club preferirebbe chiudere l’operazione prima dell’annuncio del nuovo allenatore, che dovrebbe essere un ex tecnico di successo. La società sta valutando le offerte e le trattative sono in corso, con l’obiettivo di concludere l’affare prima che la Roma annuncii eventuali acquisti.

In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, impazzano in casa Napoli le indiscrezioni di mercato legate ai possibili nuovi arrivi. Negli ultimi giorni è Robin Gonsens il nome accostato agli azzurri, visto che la dirigenza partenopea starebbe valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la fascia. Tuttavia, l’operazione appare complessa e, almeno per ora, lontana da sviluppi concreti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Gosens non sarebbe orientato a lasciare Firenze. Dopo anni trascorsi tra esperienze internazionali, il giocatore avrebbe trovato nel capoluogo toscano un equilibrio personale e professionale particolarmente importante. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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