Jan Ziolkowski, difensore della Roma, sta trovando meno spazio in questa stagione nonostante il favore di mister Gasperini. Il giocatore, che fino a poco tempo fa era considerato una risorsa importante, si trova ora ai margini delle scelte dell’allenatore. Nel frattempo, si parla di un interesse da parte del Newcastle, che potrebbe portarlo a lasciare la squadra giallorossa.

Nonostante il talento e la stima di mister Gasperini, Jan Ziolkowski sembra scivolato ai margini delle gerarchie nella difesa della Roma. Negli ultimi due mesi, il difensore centrale polacco ha giocato appena 43 minuti totali in campionato, spalmati su sole quattro partite. Un utilizzo troppo sporadico per il giocatore classe 2005, che non trova spazio anche con le positive prestazioni fatte quando chiamato in causa durante la prima parte di stagione. Gli elogi di Gasperini non bastano: Ziolkowski vuole giocare di più. Il talento non manca, e neppure la fiducia dell’allenatore: secondo quanto riportato dal portale polacco Sport.pl, Gian Piero Gasperini nutre una particolare stima nei confronti del difensore ex Legia Varsavia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mercato Roma, Ziolkowski cerca spazio: piace al Newcastle

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