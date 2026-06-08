Adidas porta a Milano The Yard | il ritorno del calcio che nasce nei cortili

Il calcio che nasce nei cortili, cresce nei campetti di quartiere e si alimenta della passione condivisa tra amici torna protagonista con "The Yard", il nuovo progetto firmato adidas che il 13 e 14 giugno trasformerà Milano in un grande punto d'incontro tra sport, cultura urbana e intrattenimento. L'iniziativa arriva in occasione della FIFA World Cup 2026 e si propone di riportare l'attenzione su una dimensione del calcio spesso oscurata dai riflettori del professionismo, quella spontanea e libera che prende vita lontano dagli stadi e dalle competizioni ufficiali. Per due giorni il capoluogo lombardo ospiterà un'esperienza immersiva pensata per celebrare non solo il gioco, ma anche tutto ciò che ruota attorno al suo universo culturale; musica, arte, community, moda e socialità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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