Adidas porta il calcio di strada a Milano | nasce The Yard in vista dei Mondiali 2026
Adidas ha aperto a Milano un nuovo spazio chiamato “The Yard”, dedicato al calcio di strada. L’evento si è svolto nel fine settimana e ha visto tornei, musica, talk e attività varie rivolte alla community locale. L’obiettivo è promuovere la cultura del calcio urbano in vista dei Mondiali del 2026. Lo spazio sarà aperto in modo continuativo e offrirà diverse iniziative legate al calcio di strada.
L’iniziativa del brand. Un weekend dedicato alla cultura del calcio urbano tra tornei, musica, talk e attività per la community. L’iniziativa celebra il gioco libero e il messaggio “You Got This”, ispirando le nuove generazioni a credere nelle proprie capacità. In vista della FIFA World Cup 2026, adidas riporta il calcio alle sue origini con “The Yard”, un evento immersivo che il 13 e 14 giugno trasformerà uno spazio iconico di Milano in un punto di riferimento per la cultura calcistica urbana. L’iniziativa nasce per celebrare il legame tra sport, identità cittadina e passione per il gioco spontaneo, promuovendo il messaggio “You Got This”, che invita a credere in sé stessi e a vivere il calcio senza pressioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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