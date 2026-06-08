Adidas porta il calcio di strada a Milano | nasce The Yard in vista dei Mondiali 2026

Notizia in breve

Adidas ha aperto a Milano un nuovo spazio chiamato “The Yard”, dedicato al calcio di strada. L’evento si è svolto nel fine settimana e ha visto tornei, musica, talk e attività varie rivolte alla community locale. L’obiettivo è promuovere la cultura del calcio urbano in vista dei Mondiali del 2026. Lo spazio sarà aperto in modo continuativo e offrirà diverse iniziative legate al calcio di strada.