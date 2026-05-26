Cortili di Cinema il cinema all' aperto nei cortili delle scuole del Municipio XV

Cortili di Cinema torna nell’estate romana con la terza edizione, in programma dal 13 giugno al 19 luglio. Ogni sabato e domenica, alle 21, cinema per tutti nei cortili delle scuole presenti in alcuni quartieri del Municipio XV, ad ingresso libero. La rassegna di cinema all'apertoPromossa dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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