Un tiramisù lungo tre metri sta conquistando i social, diventando il nuovo protagonista dei banchetti nuziali. La torta nuziale tradizionale lascia spazio a questa versione gigante del dolce italiano, apprezzata da molti appassionati. Questa creazione, composta da biscotti, mascarpone e caffè, sta facendo il giro delle piattaforme social, attirando l’attenzione di chi cerca alternative originali alla classica torta nuziale.

La notizia farà felici tutti gli appassionati di tiramisù (e sono tantissimi in tutto il mondo): questo delizioso dolce a base di biscotti, crema al mascarpone e caffè è il nuovo trend dei banchetti nuziali. Basta torte con la panna, magari su più piani, ora il momento più goloso della festa si celebra con un tiramisù di proporzioni gigantesche, con gli sposi intenti a spolverare la superficie di cacao, in un rito di gioia assoluta. Almeno, questo è quello che si evince da un video che in pochi giorni ha conquistato i social, mostrando una versione monumentale del dolce italiano realizzata su misura per un matrimonio in Toscana. Si tratta di un tiramisù lungo tre metri, preparato con quattordici chili di mascarpone, novantasei uova, quattro chili di zucchero, tremilacinquecento biscotti e un chilo di caffè. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Addio torta nuziale, adesso il trend virale è il tiramisù lungo 3 metri che sta facendo il giro di tutti i social

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