Da Chicago a Roma per restituire 8,65 dollari al Papa | il video virale che sta facendo il giro del web

Un rappresentante dello Stato dell’Illinois ha consegnato in Piazza San Pietro un certificato per restituire 8,65 dollari al Papa. L’evento ha avuto luogo durante un incontro inaspettato e ha attirato l’attenzione sui social media. Il Tesoriere dello Stato ha viaggiato da Chicago a Roma per questa consegna. Il certificato rappresenta la somma di denaro appartenente al Pontefice e viene restituita in modo simbolico.

In un insolito incontro avvenuto in Piazza San Pietro, il Tesoriere dello Stato dell’Illinois, Mike Frerichs, ha consegnato a Papa Leone XIV un dono decisamente fuori dal comune: un certificato per restituire 8,65 dollari appartenenti al Pontefice. La somma era rimasta giacente in un conto PayPal ormai chiuso da Robert Prevost, il nativo di Chicago salito al soglio pontificio lo scorso anno; il denaro era finito nel sistema dei beni non riscossi dell’Illinois, gestito proprio dall’ufficio del Tesoriere, che ha cercato per mesi di restituire la cifra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ABC News (@abcnews) Frerichs ha... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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