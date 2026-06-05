Un nuovo trend sta conquistando i matrimoni: il tiramisù lungo metri, senza panna e multipiano, sta diventando la torta nuziale più richiesta. Un video virale mostra questa variante, che sostituisce le classiche torte a più piani. Il dolce tradizionale italiano si presenta ora come una lunga striscia decorata, abbandonando le forme convenzionali. La scelta si diffonde tra le coppie che vogliono innovare, lasciando da parte le torte tradizionali.

Non più solo dessert da fine pasto o simbolo della cucina casalinga italiana: il tiramisù si prende anche le scene dei matrimoni e diventa protagonista assoluto delle torte nuziali. L’ultima dimostrazione arriva da un video diventato virale sui social, che mostra una versione monumentale del dolce italiano per eccellenza. Si tratta di un tiramisù lungo tre metri, realizzato con numeri tutt’altro che simbolici: quattordici chili di mascarpone, novantasei uova, quattro chili di zucchero, tremilacinquecento pavesini e un chilo di caffè. Una struttura imponente preparata dal catering Tonino da Cortona per un matrimonio a Villa di Maiano, in Toscana, e immortalata dalla wedding planner Marilena Zambelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta panna e multipiano, arriva il tiramisù lungo metri: è questo il nuovo trend per la torta di matrimonio, il video virale

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SE IL TIRAMISÙ FOSSE NATO IN PIEMONTE

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