Addio Liverpool | Milan su Gakpo

L’attaccante olandese ha comunicato l’intenzione di lasciare il Liverpool durante la prossima sessione di mercato estiva. Attualmente ha segnato nove gol in questa stagione, rispetto ai diciotto della precedente. Il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi altrove, portando a possibili negoziati tra il suo attuale club e altri team. Non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui potenziali acquirenti coinvolti.

L’attaccante olandese vorrebbe lasciare i Reds durante l’estate Nove gol complessivi a fronte dei diciotto della scorsa stagione. Parliamoci chiaro, se l’annata del Liverpool non è stata all’altezza delle aspettative, il motivo va ricercato anche nel calo di rendimento degli uomini che trascinarono i Reds di Arne Slot alla vittoria della Premier League, come Cody Gakpo. (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio l’ala olandese, secondo Team Talk, potrebbe essere uno dei nomi più caldi durante la prossima finestra di calciomercato. Il 27enne di Eindhoven, stando alle informazioni in possesso del sito britannico, starebbe meditando un addio estivo in virtù di alcuni dubbi sul suo ruolo da titolare sotto la guida di Andoni Iraola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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