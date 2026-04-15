Pulisic nel mirino di Liverpool e Tottenham possibile addio al Milan

Nel calcio internazionale, l’attaccante sta attirando l’interesse di due grandi club inglesi, mentre potrebbe lasciare il suo attuale team italiano. Il Milan attraversa un periodo difficile, avendo subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione del giocatore e quella della squadra si intrecciano in un momento di incertezza sul futuro.

Momento non facile in casa Milan con i rossoneri che hanno perso tre partite sulle ultime quattro disputate in campionato arrivando a mettere a serio rischio anche la qualificazione in Champions League. Christian Pulisic potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Un percorso davvero deludente quello della squadra rossonera che era arrivata a contendere il titolo all’Inter ed ora scivolata nella lotta per un posto in Europa. Le prestazioni opache della squadra e dei singoli hanno messo a rischio il futuro in rossonero di diversi calciatori, anche tra i più importanti, che potrebbero dire addio alla fine del campionato in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pulisic nel mirino di Liverpool e Tottenham, possibile addio al Milan Leggi anche: Milan, Estupinan nel mirino del Tottenham: il possibile arrivo di De Zerbi favorisce la trattativa Doku nel mirino dell’Atletico Madrid, possibile addio al Manchester CityJeremy Doku è finito nel mirino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che piace molto alla squadra allenata da...