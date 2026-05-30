Slot in cima alle preferenze del Milan dopo l’addio al Liverpool | le ultime sulla panchina

Da calcionews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando diverse opzioni per la panchina dopo la partenza dall’ultimo club. La squadra ha anche iniziato a riflettere sui cambiamenti nella dirigenza. Non sono stati annunciati nomi ufficiali né decisioni definitive. La scelta del nuovo allenatore e il riassetto della dirigenza sono ancora in fase di discussione. La società non ha comunicato dettagli sui prossimi passi.

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