A Firenze i sedili in stoffa sulla tramvia saranno sostituiti con quelli in plastica. La modifica riguarda i nuovi veicoli in servizio, mentre i modelli già operativi manterranno i rivestimenti attuali. La scelta mira a facilitare la pulizia e la manutenzione dei sedili. La sostituzione avverrà progressivamente nel corso dei prossimi mesi. La decisione è stata comunicata dall'azienda di trasporto pubblico locale.

Firenze, 8 giugno 2026 – A Firenze si dà addio ai sedili in stoffa sulla tramvia. Arrivano quelli in plastica. L'annuncio è stato dato dall'assessore alla tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio. I sedili in tessuto erano stati fortemente criticati nelle ultime settimane, per una questione di igiene e di decoro: ormai diversi sedili presentano problematiche legate al tempo e soprattutto al fatto che, purtroppo, a volte salgono sulle tramvie incivili. Nelle ultime settimane c'è stato un boom di segnalazioni e allora il Comune ha accelerato su un progetto che c'era già da tempo. Ecco dunque la svolta. I nuovi mezzi saranno con sedili in plastica e lo stesso vale per i mezzi più vecchi, dove si procederà con un piano di sostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio ai sedili in stoffa sulla tramvia, arrivano quelli di plastica

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