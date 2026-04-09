Nelle competizioni internazionali di badminton potrebbe presto cambiare qualcosa: la Federazione sta sperimentando l'uso di volani realizzati con materiali sintetici, abbandonando quelli tradizionali in piume di oca o d'anatra. La decisione è stata presa in vista di eventuali aggiornamenti nelle regole del gioco, anche se i puristi del settore sono già critici nei confronti di questa novità. La modifica riguarda principalmente le partite ufficiali a livello globale.

AGI - Per i puristi del badminton, sport con 240 milioni di praticanti nel mondo, è quasi un'offesa: nelle competizioni internazionali i volani in piume d'oca o d'anatra potrebbero essere soppiantati da quelli sintetici. La Federazione mondiale, la BWF, ne ha autorizzato la sperimentazione alla luce dei problemi nel reperire le piume per queste palline con le alette. Le cause vanno dall' influenza aviaria al ritorno del maiale nei menù cinesi che ha ridotto gli allevamenti avicoli nel Paese primo produttore dei volani. In più c'è la crescente popolarità del badminton a livello internazionale, che ha fatto impennare la domanda e i costi. Per ora l'uso dei volani sintetici sarà limitato ai tornei giovanili e a quelli di livello più basso ma in futuro potrebbe essere esteso a tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Svolta nel badminton. Addio ai volani di piume, la Federazione sperimenta quelli sintetici

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