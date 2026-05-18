Arezzo emergenza manifesti | dopo quelli oscurati e quelli anonimi arrivano quelli dimagranti

A Arezzo, la campagna elettorale si fa sempre più accesa, con manifesti che vengono oscurati, rimossi o sostituiti. Dopo le azioni di oscuramento e le affissioni anonime, sono comparsi nuovi manifesti più piccoli, privi di molte informazioni. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte, mentre le affissioni pubbliche continuano a essere protagoniste di scontri visivi e di azioni di spostamento. La fase attuale sembra più incentrata su azioni concrete di presenza pubblica che sui contenuti politici.

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La campagna elettorale aretina entra nella fase più matura: non si discutono più programmi, ma carta, colla e strappi. Prima c’erano stati i manifesti senza committente, che hanno trasformato una scritta in corpo 8 nel principale tema politico cittadino Poi quelli con troppa arte, giudicati potenzialmente pericolosi perché contenenti addirittura una fotografia del Saracino. Ora arriva il terzo capitolo della trilogia: i manifesti strappati. A denunciarlo è Marco Donati, che segnala sui social il moltiplicarsi di affissioni danneggiate della propria coalizione. Un salto di qualità nel confronto democratico: dalla censura amministrativa alla potatura manuale del faccione elettorale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, emergenza manifesti: dopo quelli oscurati e quelli anonimi arrivano quelli dimagranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Problemi dell’auto elettrica: quelli reali (e quelli falsi) nel 2026 Tumori lavoro-correlati, ancora in caso quelli legati all'amianto. Raddoppiano quelli della pelleIn Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto;... Emergenza casa: Quali impegni da parte dei candidati a sindaco?Arezzo, 15 maggio 2026 – Voto ad Arezzo ed emergenza casa . Il sistema è al collasso. Quali impegni da parte dei candidati a sindaco? Cosa intendono fare i candidati a sindaco del Comune di Arezzo p ... lanazione.it Arezzo. Dopo 45 anni, il San Donato cambia volto, ecco il progetto del nuovo ospedaleUn progetto da 81 milioni di euro. Dopo l'emergenza Covid potevamo mettere a punto un progetto che tenesse il San Donato sulla linea di galleggiamento, con interventi strettamente necessari; invece ... quotidianosanita.it