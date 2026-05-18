Arezzo emergenza manifesti | dopo quelli oscurati e quelli anonimi arrivano quelli dimagranti
A Arezzo, la campagna elettorale si fa sempre più accesa, con manifesti che vengono oscurati, rimossi o sostituiti. Dopo le azioni di oscuramento e le affissioni anonime, sono comparsi nuovi manifesti più piccoli, privi di molte informazioni. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte, mentre le affissioni pubbliche continuano a essere protagoniste di scontri visivi e di azioni di spostamento. La fase attuale sembra più incentrata su azioni concrete di presenza pubblica che sui contenuti politici.
La campagna elettorale aretina entra nella fase più matura: non si discutono più programmi, ma carta, colla e strappi. Prima c’erano stati i manifesti senza committente, che hanno trasformato una scritta in corpo 8 nel principale tema politico cittadino Poi quelli con troppa arte, giudicati potenzialmente pericolosi perché contenenti addirittura una fotografia del Saracino. Ora arriva il terzo capitolo della trilogia: i manifesti strappati. A denunciarlo è Marco Donati, che segnala sui social il moltiplicarsi di affissioni danneggiate della propria coalizione. Un salto di qualità nel confronto democratico: dalla censura amministrativa alla potatura manuale del faccione elettorale. 🔗 Leggi su Lortica.it
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