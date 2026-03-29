Lutto nel mondo del giornalismo | addio ad Adriana Schiavo

È morta a 40 anni la giornalista napoletana Adriana Schiavo. Lavorava nell’ufficio stampa dell’Università degli studi di Napoli Federico II. La notizia è stata comunicata dall’ateneo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e amici, che hanno espresso cordoglio attraverso i social network.

Si è spenta all'età di 40 anni la giornalista napoletana Adriana Schiavo. Faceva parte dell'ufficio stampa dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Dopo mesi di agonia per una lunga malattia, Schiavo ha lasciato il compagno Fabrizio e il figlio di soli cinque anni. Nell'ultimo anno si era sottoposta anche a interventi chirurgici per provare a rallentare la progressione della malattia. I funerali si sono svolti all'interno della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. A renderle omaggio sono stati diversi colleghi e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti della Campania che le hanno tributato un minuto di silenzio nel corso della riunione per l'approvazione del bilancio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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