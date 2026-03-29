Addio ad Adriana Schiavo morta a 40 anni | lutto nel mondo del giornalismo e alla Federico II

La giornalista Adriana Schiavo è deceduta mercoledì 25 marzo all'età di 40 anni. La salma è stata portata alla Chiesa di San Vitale a Fuorigatta, dove si sono svolti i funerali. La notizia ha suscitato dolore nel mondo del giornalismo e tra studenti e docenti dell’università Federico II.

La giornalista Adriana Schiavo scomparsa mercoledì 25 marzo. I funerali alla Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. Lutto all'Università Federico II. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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