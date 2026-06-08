Addio a Stacey King morto a 59 anni il tre volte campione Nba con i Bulls di Jordan | era la voce simbolo di Chicago

Stacey King, ex giocatore dei Chicago Bulls e tre volte campione NBA, è deceduto all’età di 59 anni. Dopo aver giocato con la squadra nei primi anni Novanta, ha trascorso più di vent’anni come telecronista ufficiale del team. La sua figura era riconosciuta come la voce simbolo dei Bulls a Chicago. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali della franchigia.

Stacey King, ex giocatore dei Chicago Bulls campioni Nba nei primi anni Novanta e per oltre vent’anni storico telecronista della franchigia, è morto all’età di 59 anni. La notizia è stata comunicata dai Bulls, che hanno spiegato di essere stati informati da un familiare. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Per i tifosi di Chicago, King rappresentava molto più di un ex cestista. Era uno dei volti e delle voci più riconoscibili della storia recente della squadra, protagonista prima sul parquet accanto a Michael Jordan e poi dietro al microfono, dove aveva conquistato una nuova generazione di appassionati grazie al suo stile inconfondibile e alle sue celebri esclamazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sooner legend Stacey King, who played on three of Chicago's NBA championship teams, dies at 59

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