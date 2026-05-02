Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione mondiale di paraciclismo, è deceduto all’età di 59 anni dopo un lungo ricovero presso un ospedale di Padova. La sua morte è stata annunciata dopo un periodo di cure e trattamenti medici, durante i quali ha combattuto contro le conseguenze di un grave incidente subito anni fa. La notizia ha suscitato grande dolore tra chi lo aveva seguito e apprezzato come simbolo del paralimpismo.

Bologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova. Alex Zanardi, campione del mondo di paraciclismo, aveva 59 anni. L’amato campione è morto dopo 6 anni di lotta estrema. L’annuncio è arrivato questa mattina dalla famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi era nato a Bologna nell’ottobre del 1966. Se ne è andato nella notte del 1° maggio, nello stesso giorno che 32 anni fa si portò via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna, e lascia un'eredità fatta di sfide, coraggio e grandezza umana e morale. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismo. L’ex pilota di F1 aveva 59 anni

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