Il medico e ricercatore australiano Richard Scolyer è deceduto. È noto per aver sperimentato su se stesso una cura contro il tumore. La sua morte ha suscitato cordoglio nel settore medico e tra gli esperti di oncologia. Scolyer ha contribuito allo studio e alla diagnosi di tumori, con particolare attenzione alle patologie cutanee e ai melanoma. La sua attività si è svolta principalmente in ambito clinico e di ricerca, influenzando pratiche e studi nel campo oncologico.

Il mondo della medicina e della ricerca oncologica internazionale è in lutto per la scomparsa di Richard Scolyer, uno dei più autorevoli oncologi e patologi australiani degli ultimi decenni. Morto il 7 giugno 2026 all’età di 59 anni, Scolyer era diventato noto ben oltre gli ambienti scientifici non solo per il suo contributo rivoluzionario alla lotta contro il melanoma, ma anche per una decisione che aveva colpito milioni di persone in tutto il mondo: sottoporsi personalmente a una terapia sperimentale contro un aggressivo tumore cerebrale. La sua vicenda aveva assunto un valore simbolico straordinario. Lo scienziato che per anni aveva dedicato la propria vita alla ricerca contro il cancro si era improvvisamente ritrovato dall’altra parte della barricata, trasformandosi da medico a paziente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Richard Scolyer, il medico che sperimentò su se stesso una cura contro il tumore

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