Una ricerca pubblicata sulla rivista PNAS, che aveva segnalato una possibile nuova cura per il tumore al pancreas, è stata ritirata. La pubblicazione ha indicato un conflitto di interessi legato agli autori dello studio. La decisione di rimuovere il lavoro si è resa necessaria dopo le segnalazioni riguardanti tale conflitto. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla natura specifica delle questioni emerse.

Nel dicembre del 2025 uno studio del Centro Nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO) aveva scoperto un mix di tre farmaci in grado di eliminare completamente le cellule del tumore al pancreas, in particolare del più aggressivo di tutti: l’adenocarcinoma duttale pancreatico. Lo studio era stato pubblicato sulla rivista americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) che però ha annunciato di aver ritirato la ricerca a causa di un conflitto di interessi che coinvolge l'autore principale dello studio - Mariano Barbacid - e altri due dottori. Come spiegato sul sito della rivista PNAS, il ritiro dello studio sul...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore al pancreas: ritirato lo studio che aveva scoperto una nuova cura per il cancro

Il Tumore al Pancreas Molto Spesso una Sentenza

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Ritirato lo studio sulla terapia per la regressione del tumore del pancreas. La rivista Pnas ha rilevato un conflitto di interessi non dichiarato dagli autori #ANSA - facebook.com facebook