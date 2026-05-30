Un assessore è stato sorpreso mentre tifava contro se stesso durante un evento pubblico. I presenti hanno notato che, mentre partecipava a un discorso, l’assessore si applaudiva e allo stesso tempo criticava le sue stesse azioni. La scena si è svolta davanti a cittadini e altri rappresentanti, lasciando spazio a commenti e sguardi di sorpresa. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull’accaduto.

Questa è solo una storia di ordinaria ideologia. Ci sono amministratori pubblici che sembrano aver bisogno di un nemico, qualcuno o qualcosa che incarni il marcio da estirpare per salvare la città. È qualcosa di più del semplice capro espiatorio. È l'immagine del male e non i possono essere accordi, non vale il buon senso, la ragione è offuscata dalle parole e dei sentimenti dell'ultimo Savonarola. A Firenze questo capita abbastanza spesso e forse è nello spirito eterno di chi qui ci vive. L'ultimo peccato mortale si chiama "affitto breve". È la possibilità di stipulare un contratto di locazione per massimo 30 giorni. Non è una casa vacanza, non è "letto e colazione", non è chiaramente un agriturismo e soprattutto non è un albergo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assessore che fa il tifo contro se stesso

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APRE LA CURVA SUD: DOMENICA TUTTO ESAURITO, BONAVINA: «E' STATO UN PARTO DIFFICILE» | 09/04/2026

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